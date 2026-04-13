أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وأربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154150 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأحد 153600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 154300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154200 دينار مقابل 100 دولار.