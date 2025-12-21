أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الأحد، بالتزامن مع إغلاق البورصة، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142800 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 142650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 143250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141650 ديناراً مقابل 100 دولار.