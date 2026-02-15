أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الاميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 151000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150700 دينار مقابل 100 دولار

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 150850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150800 دينار مقابل 100 دولار.