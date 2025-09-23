أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكال شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141400 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ان أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد، ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 140900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140800 دينار مقابل 100 دولار.