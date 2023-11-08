أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ عاودت أسعار صرف الدولار الأمريكي الارتفاع أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 164600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 163300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 165750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 163750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 164000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 163900 دينار لكل 100 دولار.