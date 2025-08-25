أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأحد 141600 دينار مقابل 100 دولار.

هذا وارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، إذ بلغ سعر البيع 143250 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فان الدولار سجل ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141900 دينار مقابل 100 دولار.