أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وتهبط بأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الاميركي، أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 152700 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 152600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 152400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152350 دينارا مقابل 100 دولار.