أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الثلاثاء ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149700 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الاثنين 149100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 150750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 148750 دينارا لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 149700 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149600 دينار مقابل 100 دولار.