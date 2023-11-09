أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الخميس ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 164750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الأربعاء 163300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 165750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 163750 ديناراً لكل 100 دولار .

اما في اربيل الدولار سجل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 164800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 164700 دينار مقابل 100 دولار.