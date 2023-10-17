أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 158800 دينار مقابل 100 دولار . فيما كانت الأسعار ليوم امس الاثنين 157500 دينار مقابل100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 159750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 157750 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 159000 دينار، و سعر الشراء 158900 دينار مقابل 100 دولار.