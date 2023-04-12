أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح المركزيتين في بغداد سجلتا 145400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح أمس الثلاثاء 144250 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 144500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان سجل سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 144000 دينار مقابل 100 دولار.