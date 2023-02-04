أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ عاودت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي للارتفاع مرة اخرى بعد انخفاضها صباح اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا عند الساعة 11.30 صباحاً سعر صرف بلغ 165000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وكانت أسعار الصرف قد سجلت صباح اليوم 163000 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 166000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 164000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية، إلا أن محلات الصرافة تداولت الأسعار خلال اليوم وسجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 166900 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 165500 دينار لكل 100 دولار.