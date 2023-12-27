أسعار الدولار تسجل ارتفاعاً جديداً مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء ، في اسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152750 دينارا مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار امس الثلاثاء 149700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 151750 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا في محال الصرافة فقد بلغ سعر البيع 153000 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 152000 دينار مقابل 100 دولار.