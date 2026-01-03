أسعار الدولار تسجل ارتفاعاً بأولى تعاملات العام الجديد في العراق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

افتتحت البورصة العراقية، يوم السبت، على ارتفاع بسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 144,500 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم الأربعاء الماضي 144,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 145,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 144,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 143,400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143,250 ديناراً مقابل 100 دولار.