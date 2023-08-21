أسعار الدولار تستقر مع الإغلاق في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مساء اليوم الاثنين، في اسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد لتسجل 153000 دولار مقابل 100 دولار وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 153600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.