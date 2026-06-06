أسعار الدولار تستقر أمام الدينار العراقي في الأسواق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح السبت، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153850 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها صباح يوم الخميس الماضي .

وأشار مراسل الوكالة، إلى استقرار أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153250 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 153750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153700 دينارا مقابل 100 دولار.