أسعار الدولار تستقر في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت اسعار صرف الدولار في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، عصر الأحد، مع إغلاق البورصة المركزية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اسعار الدولار استقرت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139200 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 140250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 138250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 138950 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138850 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.