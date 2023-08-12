أسعار الدولار تستقر في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم السبت، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، أغلقتا على سعر صرف بلغ 152250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سُجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 151250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقراراً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 152450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152400 دينار مقابل 100 دولار.