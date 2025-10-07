أسعار الدولار تستقر في بغداد وتهبط في أربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار العراقي، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141550 ديناراً مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس الاثنين.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141100 دينار مقابل 100 دولار.