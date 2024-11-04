أسعار الدولار تستقر في بغداد وتهبط بأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، مساء الاثنين، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151200 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 152250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ سعر البيع 151100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.