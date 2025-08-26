أسعار الدولار تستقر في بغداد وتهبط بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142100 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وبحسب مراسل الوكالة، فإن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً حيث بلغ سعر البيع 141850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.