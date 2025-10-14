أسعار الدولار تستقر في بغداد وتنخفض بأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، فيما انخفضت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141600 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141400 دينار مقابل 100 دولار.