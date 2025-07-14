أسعار الدولار تستقر في بغداد وتنخفض بأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، بينما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141000 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسل الوكالة إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140000 مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 140800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140700 دينار مقابل 100 دولار.