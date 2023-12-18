أسعار الدولار تستقر في بغداد وتنخفض بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، يوم الاثنين، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 154300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 155250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153900 دينار مقابل 100 دولار.