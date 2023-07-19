أسعار الدولار تستقر في بغداد وترتفع بأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في اسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع اغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجلا 148200 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 148600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148550 ديناراً مقابل 100 دولار.