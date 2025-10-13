أسعار الدولار تستقر في بغداد وترتفع بأربيل مع إغلاق الاثنين

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت اسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141700 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسل الوكالة إلى ان اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ سعر البيع 141550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.