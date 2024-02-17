أسعار الدولار تستقر في بغداد واربيل مع إغلاق البورصتين

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، وفي أربيل، يوم السبت، مع إغلاق البورصتين الرئيسيتين في البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز: إن "أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم".

وأشار مراسلنا إلى أن "أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار".

واضاف ان "في أربيل سجل الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 152250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152000 دينار مقابل 100 دولار".