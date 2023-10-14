أسعار الدولار تستقر في بغداد واربيل مع إغلاق البورصتين

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم السبت عند الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 160400 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 161500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 159500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل؛ فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجّل استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 160600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 160300 دينار مقابل 100 دولار.