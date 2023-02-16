أسعار الدولار تستقر في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 154000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الاسعار ليوم امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 153000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان الاسعار استقرت ايضا حيث سجل البيع 155250 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 154250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.