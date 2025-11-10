أسعار الدولار تستقر ببغداد وتواصل الارتفاع في أربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141650 ديناراً مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار.