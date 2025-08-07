أسعار الدولار تستقر ببغداد وترتفع في أربيل مع نهاية الأسبوع

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الخميس، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139850 ديناراً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 140750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 138750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 139800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139700 دينار مقابل 100 دولار.