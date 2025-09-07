أسعار الدولار تستقر ببغداد وتتراجع في أربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، يوم الأحد، في أسواق بغداد، فيما انخفضت بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142900 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجات صباح هذا اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا، إذ بلغ سعر البيع 142600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.