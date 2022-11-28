أسعار الدولار ترتفع وتقترب من 150 الف دينار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد لتقترب من 150 الف دينار، فيما اشار مكتب صيرفة الى ان تجارة العملة انهارت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، في الساعة الواحد والنصف من ظهر اليوم 149700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 149400 دينار عراقي مقابل 100دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 149500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

وقال صاحب مكتب صيرفة الباحة في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الاسعار ارتفعت خلال هذا اليوم لتقترب اسعار البورصة من 150 الف دينار مقابل 100 دولار"، مبينا ان "تعليمات البنك الجديدة وايقاف 14 مصرفا في الآونة الاخيرة وراء ارتفاع الدولار".

واضاف ان "سوق العملات الخاصة بالدولار قد انهار وان تجارة الخاصة بالعملة متوقفة ولا يوجد هناك بيع او شراء للدولار وانما فقط نسمع ارقام"، متوقعا ان "يستمر هذا الامر لفترة معينة حتى تستقر".