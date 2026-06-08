أسعار الدولار ترتفع مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار أمس الأحد 154000 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154250 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 154900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153800 دينار مقابل 100.