أسعار الدولار ترتفع في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع الكفاح والحارثية لتسجل 143100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142900 دينار مقابل 100 دولار.