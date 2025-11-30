أسعار الدولار ترتفع في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142500 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 142200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141600 دينار مقابل 100 دولار.