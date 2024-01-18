أسعار الدولار ترتفع في بغداد و أربيل مع الإغلاق في نهاية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، يوم الخميس، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151900 دينار مقابل 100 دولار.