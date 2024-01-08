أسعار الدولار ترتفع في بغداد وأربيل مع افتتاح البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع افتتاح البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 153200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأحد 152850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 152250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 153100 دينار مقابل 100 دولار وسعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.