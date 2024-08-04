أسعار الدولار ترتفع في بغداد وتنخفض بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد، يوم الأحد، بينما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149850 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 149700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149600 دينار مقابل 100 دولار.