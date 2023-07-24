أسعار الدولار ترتفع في بغداد وتنخفض بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار الامريكي امام الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد، يوم الاثنين، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 153300 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 153000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار انخفاضاً حيث بلغ سعر البيع 153350 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153250 دينارا مقابل 100 دولار.