أسعار الدولار ترتفع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 141400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح أمس الأربعاء 140300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 140500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، سجل سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141650 دينارا مقابل الدولار وسعر الشراء 140650 دينارا مقابل 100 دولار.