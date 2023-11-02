أسعار الدولار ترتفع ببغداد وتنخفض في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد، وانخفضت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 162250 دينارا أمام كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار يوم أمس الأربعاء 162000 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 163250 دينارا بينما بلغ الشراء 161250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث سجل في محلات الصيرفة سعر البيع 161700 دينار ، وسعر الشراء 161600 دينار مقابل 100 دولار.