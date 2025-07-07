أسعار الدولار ترتفع ببغداد مقابل انخفاضها في أربيل

شفق نيوز – بغداد/ اربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في أسواق العاصمة العراقية بغداد، مقابل انخفاضها في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد ارتفع إلى 141300 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ141200 دينار يوم السبت الماضي.

وأشار إلى أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفض سعر الدولار، حيث بلغ سعر البيع 141050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140900 دينار مقابل 100 دولار.