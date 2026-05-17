أسعار الدولار.. تذبذب في بغداد واستقرار بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، صباح الأحد، بشكل طفيف في أسواق بغداد، فيما استقرت بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153800 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس السبت 153900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى استقرار أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 153500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153400 دينار لكل 100.