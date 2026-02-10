أسعار الدولار تحلق في بغداد وتستقر بأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، فيما استقر في اربيل، عاصمة إقليم كوردستان بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 150000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149950 ديناراً لكل 100 دولار.