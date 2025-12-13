أسعار الدولار تحلق في بغداد وتستقر بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، صباح السبت، في أسواق بغداد، فيما استقرت بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 143300 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 143100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 143750 دينارا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 142750 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار ، إذ بلغ سعر البيع 142100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141950 ديناراً مقابل 100 دولار.