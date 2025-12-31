أسعار الدولار تحلق في العراق بليلة رأس السنة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، عصر الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة في ليلة رأس السنة الميلادية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 144250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144250 مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143450 ديناراً مقابل 100 دولار.