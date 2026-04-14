أسعار الدولار تتراجع مجدداً أمام الدينار العراقي مع افتتاح البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153700 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الاثنين 154150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى انخفاض أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 154000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153900 دينار مقابل 100 دولار.