أسعار الدولار تتراجع مجدداً في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس 142200 دينار مقابل 100 دولار.

ووفق مراسل الوكالة، فإن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 143250 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141800 دينار مقابل 100 دولار.