أسعار الدولار تتراجع مجدداً في بغداد وأربيل مع الإغلاق

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 155000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى انخفاض أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 154300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154200 دينار مقابل 100 دولار.